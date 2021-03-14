На следующей неделе министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемир посетит Азербайджан.

Об этом в передаче «Nə baş verir?», транслируемой на телеканале ARB24, сообщил председатель Турецко-азербайджанского делового совета Сельчук Акат.

Он отметил, что в рамках визита турецкий министр встретится со своим азербайджанским коллегой Инамом Керимовым и обсудит развитие сельского хозяйства в Карабахе.

«Основной целью является развитие сельского хозяйства на освобожденных от оккупации азербайджанских землях. Турецкий министр привезет саженцы фруктовых деревьев в Карабах и разобьет там фруктовый сад. Также между Азербайджаном и Турцией будет подписано много договоров, связанных с сельским хозяйством», — отметил С.Акат, слова которого приводит азербайджанский интернет-сайт Caliber.az.



Minval.az