Индии следует брать пример с Азербайджана в вопросе целесообразности трат средств на вооружения. Об этом говорится в публикации индийского издания The Print.

Автор публикации Снехеш Алекс Филип отмечает, что тратить много на армию и вооружение – не является выходом, и надо научиться тратиться с умом.

«Вот почему Индии необходимо рассмотреть примеры Армении и Азербайджана, которые недавно воевали друг с другом, чтобы понять, как тратить с умом», – отмечает он, и приводит данные шведского аналитического центра Стокгольмского института исследования проблема мира (SIPRI), согласно которым, с 2009 по 2018 годы Азербайджан потратил около 24 млрд. долларов на оборону, а Армения за тот же период – чуть более 4 млрд. долларов.

Автор подчеркивает, что в рамках доли государственных расходов Армения потратила больше: в 2018 году Ереван потратил 21% от своих бюджетных средств на армию, хотя четверть населения страны пребывает в бедности, в то время как Баку потратил в тот год около 11% своего бюджета.

Еще одним разумным шагом азербайджанских властей журналист называет их стремление диверсифицировать как вооружение, так и источники поставок. Баку был достаточно умен, чтобы диверсифицировать свои покупки, и потому положился на Турцию и Израиль, отмечает он.

«Правительство Азербайджана предпочитает нынешних политических союзников при выборе партнеров для военной торговли. Россия была основным партнером Азербайджана в 2010-2015 годах, Израиль – в 2015-2019 годах, Турция – в 2020 году. Месседж более чем ясный. Речь идет не о больших расходах, а о разумных расходах в пределах того, что позволяет ваш карман», – подчеркивает автор публикации, и напоминает, что именно турецкий дрон Bayraktar TB2 и израильский Heron-TP действительно изменили ход войны в пользу Азербайджана.

Minval.az