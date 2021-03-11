«Я побывал во многих местах по всему миру. То, что я увидел в Зангилане, Агдаме, Физули, Джабраиле были шоком, даже для меня».

Об этом заявил глава представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане (УВКБ ООН) Гуидо д`Амбросио (Guido d Ambrosio) во время своего выступления на онлайн встрече, организованной Университетом ADA для молодежи, сообщает «Репорт».

По его словам, он принял участие в нескольких поездках на освобожденные территории для представителей дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане, и был потрясен увиденными там разрушениями.

Глава представительства УВКБ ООН добавил, что организация ведет интенсивную работу с правительством Азербайджана по возращению вынужденных переселенцев на освобожденные территории.

Гидо д`Амбросио представил участникам встречи презентацию, где подробно ознакомил молодежь с деятельностью УВКБ по всему миру, в том числе в Азербайджане и ответил на вопросы студентов.

Minval.az