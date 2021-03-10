«Если Армения осознает свою ответственность, выполнит то, что должна сделать, то в регионе установятся мир и стабильность».

Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам их визита, сказал председатель комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Акиф Чагатай Кылыч.

Он отметил, что Азербайджан долгие годы боролся за освобождение от оккупации своих земель, пытался довести свой голос до мировой общественности: «Мы и в дальнейшем будем стремиться довести до мировой общественности справедливый голос освободившего свои земли от оккупации Азербайджана» (цитата по АПА).

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