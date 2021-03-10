«Президент Турции с первого же дня продемонстрировал поддержку в Отечественной войне. Мы стали свидетелями того, что к каждому, кто приезжал из Турции в Азербайджан, относились с большой любовью, по-братски. Так же относятся и в Турции к Азербайджану».

Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам их визита, сказал председатель комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Акиф Чагатай Кылыч.

Он отметил, что в период Отечественной войны в мире пытались вести антиазербайджанскую пропаганду, но Турция выступила против этого: «Мы вместе с Азербайджаном успешно боролись с этими попытками, показали всему миру, кто оккупант, агрессор. Весь мир увидел, что именно Азербайджан является сторонником мира и стабильности» (цитата по АПА).

Minval.az