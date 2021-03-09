Дни войны еще раз показали, насколько наши народы привязаны друг к другу, с какой любовью и уважением они относятся друг к другу.

Об этом, в частности, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с председателем комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции Акифом Чагатаем Кылычем.

«Ваш визит, конечно, имеет большое значение, потому что наши межпарламентские связи также очень успешно развиваются. Мы постоянно вместе, поддерживаем друг друга как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Конечно, поддержка, оказанная Турцией во время Второй Карабахской войны, как вам известно, вызвала большую признательность всего азербайджанского народа. Это естественно, так как две братские страны всегда находятся рядом друг с другом. Политическая и моральная поддержка, оказанная нам с первых часов моим дорогим братом уважаемым президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, конечно, очень воодушевила нас. Руководитель Великого национального собрания Турции и члены парламента также продемонстрировали солидарность и поддержку. То есть, дни войны еще раз показали, насколько наши народы привязаны друг к другу, с какой любовью и уважением они относятся друг к другу. Недавно на саммите Организации экономического сотрудничества мой дорогой брат уважаемый президент вновь сказал прекрасные слова об Азербайджане, нашей Победе. Как вам известно, в конце прошлого года в Баку был проведен военный парад, чтобы отметить эту Победу»,- приводит АЗЕРТАДЖ слова главы государства.

Minval.az