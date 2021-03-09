Прибывшие в Азербайджан в рамках инициативы Фонда YAŞAT израильские врачи установили ветеранам Отечественной войны 58 глазных протезов.

Как говорится в сообщении Государственной службы по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, в течение восьми дней израильские врачи установили ветеранам Отечественной войны 58 глазных протезов.

Напомним, что по инициативе Фонда YAŞAT, при организационной поддержке посольства Израиля в Азербайджане и Национального центра офтальмологии имени Зарифы Алиевой в нашу страну для оказания медико-гуманитарной помощи прибыла команда израильских офтальмологов.

Медицинская бригада в составе 8 человек прибыла в Азербайджан для офтальмохирургии, обследования и лечения раненых ветеранов Отечественной войны с травмами глаз.





Minval.az