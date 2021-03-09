По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с целью оказания поддержки в устранении последствий землетрясения, произошедшего 15 января 2021 года на острове Сулавеси в Индонезии, распоряжением Кабинета Министров посредством Общества Красного Креста Индонезии этой стране была оказана гуманитарная помощь на сумму 50 тыс. долларов США.

Об этом говорится в сообщении управления пресс-службы МИД.

Общество Красного Креста Индонезии выразило признательность за оказанную гуманитарную помощь азербайджанскому народу во главе с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Как известно, 15 января 2021 года на острове Сулавеси в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2, в результате которого 27 человек погибли, более 600 человек получили ранения. В результате стихийного бедствия был нанесен ущерб примерно 100 домам, были полностью разрушены 10 жилых домов.

Minval.az