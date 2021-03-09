Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Азербайджан с рабочим визитом.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.
Визит состоится 10 марта.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Азербайджан с рабочим визитом.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.
Визит состоится 10 марта.
Дата: 2021/03/09 19:19
Раздел: Азербайджан, Мир
Просмотров:
56
Кроме этого, обсуждалось сотрудничество со структурами ООН по гуманитарной деятельности на всех территориях Азербайджана, на которых сказалось влияние конфликта
На основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) об эпизоотической ситуации в мире Агентство пищевой
Азербайджан расширил список подакцизных товаров, в него включены все виды курительного табака, за исключением табака для кальянов
«Эти земли уже официально контролируются Азербайджаном», — заявила грузинская журналистка
Несколько домов оказались в аварийном состоянии
Общество Красного Креста Индонезии выразило признательность за оказанную гуманитарную помощь азербайджанскому народу во главе с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым
Сотрудник российского телеканала «Дождь» Василий Полонский опроверг фейковые обвинения Армении
Об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2020 год
Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем комиссии по внешним связям Великого Национального собрания Турции Акифом Чагатаем Кылычем