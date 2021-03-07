Брат задержанного в Тебризе 21 февраля этнического азербайджанца Яшара Пири утверждает, что в результате насилия со стороны полиции у активиста отказали почки.

По словам Рузбеха Пири, полиция применила в отношении его брата слезоточивый газ, вследствие чего у мужчины отказали почки.

Рузбех Пири рассказал агентству «Анадолу», что Яшара задержали 21 февраля, в Международный день родного языка, когда тот наносил лозунги на стену.

Полиция использовала против активиста слезоточивый газ, причем с близкого к лицу расстояния, утверждает Рузбех. Затем, по словам собеседника агентства, Яшара избили и накинули ему на голову капюшон, что усилило воздействие слезоточивого газа.

«Брат отравился, у него отказали почки. Сейчас он в тяжелом состоянии», — сказал Рузбех.

По словам мужчины, Яшара Пири четыре дня содержали под стражей и освободили условно только после ухудшения здоровья.

«У него опухли руки и ноги. Мы доставили брата в одну из больниц Тебриза. Его отправили на диализ почек. Врачи сказали, что почки отказали из-за капсаицина, содержащегося в слезоточивом газе. Мы очень за него беспокоимся», — добавил Пири.

Minval.az