Туркменская сторона готова организовать трёхстороннюю встречу высокого уровня Туркменистан-Азербайджан-Турция в любое подходящее время. Об этом заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов, принимая сегодня находящегося с рабочим визитом в туркменской столице министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу, передает Turkmenportal.

Напомним, о проведении в Ашхабаде в 2021 году саммита высокого уровня Туркменистан-Азербайджан-Турция договорились министры иностранных дел этих стран на прошедшей в феврале в Анкаре трёхсторонней встречи.

По итогам же переговоров в Ашхабаде глава турецкого МИД заявил, что в ходе предстоящего в июне-июле 2021 года визита в нашу страну Президента Реджепа Таипа Эрдогана ожидается проведение трёхстороннего саммита с участием лидеров Азербайджана, Турции и Туркменистана, в рамках которого будут подписаны важные соглашения.

Ожидается, что одной из центральных тем переговоров президентов трёх стран станет обсуждение возможности вывода туркменских энергоносителей в Европу в связи с подписанием 21 января 2021 года в Ашхабаде между Туркменистаном и Азербайджаном Меморандума о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения «Достлук» на Каспии.

Minval.az