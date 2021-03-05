Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял главу Бакинского офиса Совета Европы (СЕ) Золтана Хернеша.

Как говорится в сообщении МИД, министр отметил успешное развитие сотрудничества между Азербайджанской Республикой и ЕС.

В ходе встречи Дж.Байрамов проинформировал З.Хернеша о текущей ситуации в регионе, мерах, предпринимаемых в послевоенное время и возможностях сотрудничества.

З.Хернеш выразил готовность и решимость Совета Европы развивать отношения с Азербайджаном.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам разработки нового плана действий по сотрудничеству на 2022-2025 годы, реализации новых проектов, а также обмена взаимными визитами.

Minval.az