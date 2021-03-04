Сильная Турция – это сильный Азербайджан и все остальные союзники.

Об этом, в частности, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе XIV онлайн Саммита Организации экономического сотрудничества.

«Хочу довести до внимания всех наших коллег, что постоянная поддержка gрезидента Эрдогана не только во время войны, но и вообще на протяжении всего периода пребывания его на посту gрезидента и лидера Турции, сыграла важную роль в освобождении азербайджанских земель от оккупации.

Турция – наш брат. Турция – наш большой союзник. Азербайджанский народ очень рад иметь такого союзника, как Турция. Азербайджанскому и турецкому народам, а также, уверен, многим в мире, хорошо известно об исторической роли Президента Эрдогана не только в превращении Турции в один из важнейших силовых центров в мире, но и в обеспечении региональной безопасности. Турция играет очень важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в обширном регионе. Я не раз говорил об этом и прежде, хочу сказать еще раз: сильная Турция – это сильный Азербайджан и все остальные союзники»,- сказал глава государства (цитата по Trend).

Minval.az