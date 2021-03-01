Функционирующие в немецком городе Мюнхен Центр азербайджанской культуры и Международный центр религии и культуры İRKAZ обратились в Бундестаг Германии с призывом дать политическую и правовую оценку Ходжалинскому геноциду.

Как говорится в сообщении Государственного комитета по работе с диаспорой, в заявлении за подписью председателя Центра азербайджанской культуры Саттара Керимова, адресованном немецким парламентариям, содержится подробная информация о геноциде, совершенном 29 лет назад армянскими вооруженными силами в азербайджанском городе Ходжалы.

Автор заявления призвал немецких парламентариев признать Ходжалинский геноцид и почтить память его жертв.

Minval.az