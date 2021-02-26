В 29-ю годовщину Ходжалинского геноцида перед памятником ханской дочери Хуршудбану Натаван в Бельгии была организована церемония поминовения.

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Бельгии и представители азербайджанской диаспоры.

Выступив на церемонии, посол Фуад Искендеров рассказал о войне между Арменией и Азербайджаном и одной из самых кровавых страниц конфликта — Ходжалинском геноциде, отмечает «Репорт».

Посол отметил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, тем самым отомстив за шехидов. Участники мероприятия минутой молчания почтили светлую память жертв Ходжалинского геноцида и возложили венки к памятнику Натаван.

Minval.az