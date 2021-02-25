“В настоящее время в Турции проходят лечение трое азербайджанских ветеранов, серьезных проблем со здоровьем у них нет”.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фехреддин Коджа, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам очередных обсуждений борьбы с коронавирусом (COVID-19) в Научном совете при министерстве.

Министр отметил, что в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией в области здравоохранения еще 4 пациента проходят лечение: “Мы никогда не отделяем наших азербайджанских братьев от граждан Турции. Какая бы забота и обслуживание ни оказывались нашему гражданину, то же самое оказывается и нашим братьям-азербайджанцам. Вне зависимости от возложенных на нас задач, мы относимся к этому вопросу очень чутко” (цитата по АПА).

Ф.Коджа добавил, что в период пандемии и войны в Нагорном Карабахе Турция оказывала Азербайджану и медицинскую помощь.

Minval.az