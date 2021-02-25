По инициативе азербайджанских диаспорских организаций, действующих в Королевстве Нидерландов, выпущены международные почтовые марки накануне 29-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Как говорится в сообщении Государственного комитета по работе с диаспорой, на марках отражены дата Ходжалинского геноцида и требование «#justiceforkhojaly» («Справедливость для Ходжалы!»).

Заявления, которые диаспорские организации адресуют в этом году официальным органам Нидерландов и международным организациям, будут отправлены в конвертах, на которые будут наклеены почтовые марки с требованием «#justiceforkhojaly».

Minval.az