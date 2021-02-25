В Анкаре прошло памятное мероприятие, приуроченное к 29-й годовщине Ходжалинской резни.

Мероприятие прошло в парке Азербайджана в районе Кечиорен при организационной поддержке посольства Азербайджана в Турции и местного муниципалитета. Прозвучали национальные гимны двух братских стран.

Участники церемонии почтили минутой молчания память мирных жителей Азербайджана, убитых армянами в Нагорном Карабахе.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим, глава муниципалитета Кечиорен Тургут Алтынок, депутаты парламентов Турции и Азербайджана, главы муниципалитетов и политические деятели.

Алтынок отметил, что в 29-ую годовщину Ходжалинской резни жителей двух стран переполняет не только горечь воспоминаний о жертвами Ходжалы, но и радость победы.

«На глазах у всего мира был совершен геноцид в отношении мирных граждан, в том числе детей», — сказал он (цитата по «Анадолу»).

По его словам, Турция за прошедшие десятилетия сделала все возможное для поддержки Азербайджана.

Minval.az