Зимняя сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) продолжает работу.

В рамках сегодняшнего совместного заседания 3 Постоянных комитетов организации руководитель делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ, вице-президент ассамблеи Азай Гулиев выступил с заявлением в связи с Ходжалинским геноцидом, являющимся одним из самых страшных и кровавых преступлений ХХ века, сообщает АПА.

В заявлении А.Гулиев призвал отдельные страны, ОБСЕ и другие международные организации осудить этот геноцид, сурово наказать преступников, которые его совершили.

Minval.az