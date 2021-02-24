В Лондоне стартовала информационная акция, посвященная 29-й годовщине Ходжалинского геноцида, организованная главой действующей в Великобритании «Natəvan Qrup» Сабиной Гулиевой при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой.

Как говорится в сообщении Комитета, в ходе акции, которая охватит 24, 25 и 26 февраля, по центральным улицам Лондона будет проезжать автомобиль с электронным табло, отражающим правду о Ходжалинском геноциде.

На электронном табло отображаются лозунги: «Справедливость к Ходжалы!», «Мы помним!», а также фотографии с информацией: «Ходжалинский геноцид. 26 февраля 1992 года», «Агдам. Похороны жертв Ходжалы», «63 детей убито, 76 стали инвалидами», «25 детей потеряли обоих родителей, 130 — одного родителя, 8 семей были полностью уничтожены».

Акция, которая будет длиться с 10:00 до 18:00 по лондонскому времени, охватит центральные улицы и площади города.

Minval.az