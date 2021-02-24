В одноименном административном центре турецкой провинции Игдыр прошла памятная программа по случаю 29-й годовщины со дня массовой резни, учиненной армянскими вооруженными формированиями в азербайджанском городе Ходжалы в Нагорном Карабахе.

Мероприятие прошло при поддержке Генерального консульства Азербайджана в Карсе и Ассоциации по сохранению и поддержке азербайджанского языка Ыгдыра. В нем приняли участие многочисленные гости из Турции и Азербайджана.

Выступая на мероприятии, губернатор Ыгдыра Хусейн Энгин Сарыибрахим отметил, что азербайджанский народ сталкивался с немалыми препятствиями на различных этапах своей истории, но неизменно преодолевал все трудности.

Он почеркнул, что Турция и Азербайджан должны оказывать поддержку друг другу и в горе, и в радости.

«Сегодня мы собрались для того, чтобы вместе почтить память жертв Ходжалинской трагедии. Мы разделяем боль наших азербайджанских братьев», — сказал глава региона (цитата по «Анадолу»).

Генеральный консул Азербайджана в Карсе Нуру Гулиев акцентировал внимание на том, что Армения не только оккупировала земли Азербайджана, но и учинила зверскую расправу над мирным азербайджанским населением.

«История войн не знает столь жестокого отношения к мирному населению во время оккупации. Преследовалась ли здесь лишь цель оккупировать чужие земли, расширить территорию Армении? Нет, здесь имела место еще одна, более весомая причина. Речь идет о том, что на противоположной стороне находились турки», — сказал консул.

Minval.az