Азербайджанские власти частично запретили ввоз птицы и продукции птицеводства из Шотландии, а также еще из нескольких провинций Ирана, говорится в сообщении пресс-службы Агентства продовольственной безопасности.

В иранских провинциях Мазандаран, Гилан, Кум, Курдистан и в регионе Файф Шотландии были зарегистрированы случаи высокопатогенного птичьего гриппа. В целях предотвращения проникновения инфекционных заболеваний из указанных регионов Ирана и Шотландии, временно запрещено импортировать оттуда в Азербайджан живую птицу и птицепродукты.

Вместе с тем, для повышения эффективности контроля за поставками продукции из указанных стран, АПБ обратилось в Государственный таможенный комитет Азербайджана для принятия соответствующих мер в отношении транспортных средств, направляющихся из Ирана и Шотландии, в том числе транзитом через данные страны.

Minval.az