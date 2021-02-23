Появился шанс для развития Карабаха и всего региона в целом, и если Армения в этом вопросе предпримет положительные шаги, то и Турция, в координации с Азербайджаном, позитивно ответит на это, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной конференции со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым.

«От развития региона в целом, и в частности Карабаха, выиграет Армения и армянский народ», — сказал Чавушоглу (цитата по «Анадолу»).

По его словам, Турция всегда поддержит Азербайджан в развитии и восстановлении Карабаха и всего региона. Также он отметил, что к этому процессу можно было бы привлечь и Грузию.

Minval.az