В Анкаре состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Турции.

Об этом сообщается на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

Было отмечено, что между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу состоялась встреча в расширенном составе.

В свою очередь, глава турецкого внешнеполитического ведомства сообщил на своей странице в Твиттер, что стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также последние события в Нагорном Карабахе.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать Азербайджан в процессе восстановления и развития освобожденных от оккупации территорий.

Глава турецкого МИД напомнил также, что в ближайшее время Турция и Азербайджан перейдут на взаимные поездки граждан по внутренним паспортам.

Minval.az