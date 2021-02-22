Сегодня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с членами находящейся с визитом в нашей стране делегации Национальной ассамблеи Франции.

Как говорится в сообщении отдела прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, спикер С.Гафарова отметила, что визит группы депутатов Национальной ассамблеи Франции в нашу страну состоялся в исторический момент. Было отмечено, что по итогам 44-дневной Отечественной войны Азербайджан освободил свои земли от армянской оккупации и восстановил свою территориальную целостность.

С.Гафарова отметила также, что 26 февраля в Азербайджане отмечают 29-ю годовщину Ходжалинской трагедии.

Депутат Национальной ассамблеи Франции Меджид Эль-Гераб сказал, что будут предприняты действенные шаги для озвучения с парламентской трибуны правды о Ходжалы.

Minval.az