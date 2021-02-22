Юлия Навальная вернулась из Германии в Москву, сообщает telegram-канал 112.
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Навальная не стала отвечать на вопросы о ее муже и поездке в Германию.
Юлия Навальная вернулась из Германии в Москву, сообщает telegram-канал 112.
Читайте также: Жена Навального уехала из России в Германию
Навальная не стала отвечать на вопросы о ее муже и поездке в Германию.
Дата: 2021/02/22 19:52
Раздел: Бывший СССР, Мир
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