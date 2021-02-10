Супруга политика Алексея Навального Юлия покинула Россию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта «Домодедово» рейсом во Франкфурт-на-Майне.

Причины ее отъезда пока неизвестны. Сама Навальная это не комментировала. Ее адвокат Светлана Давыдова и адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев сказали ТАСС, что не знают об отъезде Юлии Навальной из России. Об этом же сообщила РИА Новости ее адвокат Вероника Полякова.

«Медиазона» пишет, что, согласно данным сервиса SkyScanner, по маршруту Москва — Франкфурт-на-Майне 10 февраля без пересадок следовал только один рейс Lufthansa, вылетевший в 16:15 по московскому времени (17.15 — бак.вр.). Сообщение «Интерфакса» об отъезде Навальной появилось в закрытой ленте агентства в 16:22 (17.22 — бак.вр.).

В Lufthansa отказались от комментариев, ссылаясь на конфиденциальность информации о пассажирах.

17 января Алексея Навального задержали после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления, предположительно, боевым ядом из группы «Новичок», напоминает «Медуза». Его обвинили в неисполнении обязательств условно осужденного по делу «Ив Роше». 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу. Суд назначил ему два года и восемь месяцев колонии.

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