После операции ВС Турции Pençe Kartal-2 («Коготь орла») в районе Гара на севере Ирака, главари террористической организации РКК пребывают в состоянии сильной паники, а возможности для деятельности боевиков этой кровавой структуры значительно сузились. Это подтверждают и данные разведслужб. Такое заявление сделал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в провинции Измир. Как отмечает «Анадолу», глава турецкого оборонного ведомства отметил, что последняя операция на севере Ирака была организована на основе подтвержденной информации разведывательных служб о подготовке террористами РКК новых атак с территории Ирака. «Террористической организации РКК был нанесен тяжелый удар в районе, который террористы считали «неприступным». Все цели террористов в зоне, площадью в 75 км в ширину и 25 км в глубину, были успешно уничтожены. Главари террористической организации осознают, что им уже негде скрыться», — добавил Акар, уточнив, что в ходе операции Pençe Kartal-2 были нейтрализованы 53 террориста, в том числе четыре главаря террористов. Отметил Хулуси Акар и другое: Турция действует в координации со своими союзниками. Деталей не привел. Входят ли в число этих союзников США, также не пояснил.

Однако это заявление главы турецкого минобороны прозвучало на показательном фоне. Напомним: в минувшее воскресенье, 14 февраля, глава оборонного ведомства Турции сообщил, в ходе операции ВС Турции Pençe Kartal-2 («Коготь орла») на севере Ирака обнаружены тела 13 граждан, похищенных террористами в 2015 году. Сказать, что эта новость потрясла Турцию и ее союзников, ничего. не сказать. Тем более что расправа над заложниками была крайне жестокой. «В укрытии террористов, взятом под контроль в результате ожесточенных боев, были обнаружены тела ранее похищенных 13 турецких граждан. В ходе предварительного расследования выяснилось, что один из невинных и безоружных граждан был убит выстрелом в плечо, другие 12 – в голову. Таким образом, мы вновь увидели коварное и кровожадное лицо РКК» — пояснял тогда Акар.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, отреагировали и МИДы многих стран. Свое заявление разместил и госдепартамент США. В Вашингтоне выразили Анкаре соболезнование, отметили, что поддерживают своего союзника по НАТО Турцию, после чего добавили: «Если сообщения о том, что граждане Турции стали жертвами PKK, правдивы, то Вашингтон решительно осуждает эти действия».

И вот эта последняя фраза понятным образом возмутила Анкару. Особенно на фоне сотрудничества США с курдскими группировками, которые в Турции не без оснований считают «ответвлениями» РКК. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на съезде АКР, подчеркнул: «Заявление США о казнях турецких граждан РКК на севере Ирака является абсурдным. Они заявляют, что не поддерживают РКК, но, безусловно, поддерживают». После чего озвучил предупреждение: «Если вы хотите продолжить наш альянс в глобальном масштабе и в НАТО, тогда вы должны перестать поддерживать террористов». В МИД Турции вызвали посла США и заявили ему протест.

Здесь, конечно, наличествует огромное поле для версий и предположений: так ли случайно, что РКК казнила турецких заложников именно теперь, когда к власти в США пришла новая администрация, и эксперты наперебой прогнозируют «подвижки» во взаимоотношениях Анкары и Вашингтона — притом что желающих вбить поглубже клин в эти самые отношения предостаточно, и многие из них — сюрприз! — плотно «патронировали» РКК еще до того, как наводить мосты с курдами начали в Вашингтоне.

Но дальше события приобретают неожиданный оборот. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел экстренный с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и в ходе беседы подчеркнул, что ответственность за гибель граждан Турции на севере Ирака несет РКК. Это уже было красноречивым свидетельством, что в США «сдают назад» и корректируют позиции. Более того, на следующий день посол США в Турции Дэвид Саттерфилд посетил минобороны Турции и также подтвердил: США считают ответственной за гибель граждан Турции именно РКК.

Справедливости ради, в США пока что не заявили об отказе от сотрудничества с так называемыми «Сирийскими демократическими силами», в состав которых и входят курдские группировки. Но в чем нет сомнений, так это в том, что в Вашингтоне уже не могут позволить себе не обращать внимание на мнение Анкары. Вопрос лишь в том, как долго Вашингтон сможет «балансировать» в этом вопросе. Особенно с учетом того, насколько ценным союзником для США является сегодня Турция — с учетом ситуации и на Южном Кавказе, и на Черном Море, и на Ближнем Востоке.

И самое главное, здесь уже имели сколько угодно поводов убедиться: противостояние террору РКК — не тот вопрос, где Турция отступит от своих законных интересов.

Нурани

Minval.az