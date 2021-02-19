Наша главная цель – ликвидировать последствия оккупации везде, где развевается флаг Азербайджана в Нагорном Карабахе, и вернуть региону былое величие.

Об этом сегодня на пресс-конференции, организованной после заседания совместной турецко-азербайджанской экономической комиссии сказал вице-президент Турции Фуат Октай.

«Министерство окружающей среды и градостроения Турции окажет поддержку в реализации проекта «Умный город» на освобожденных от оккупации территориях. Будет оказана необходимая поддержка и в восстановлении пострадавших исторических памятников в регионе. Когда Армения убивала мирных жителей в Карабахе, невзирая на женщин и детей, международная общественность проявляла безучастность к этому. Наши братские отношения не меняются со временем», — подчеркнул Ф.Октай, которого цитирует АПА.

Minval.az