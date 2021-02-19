«Азербайджан всегда поддерживает Турцию во всех вопросах международного масштаба».

Об этом сегодня после заседания совместной турецко-азербайджанской экономической комиссии сказал премьер-министр Али Асадов.

Онотметил, что экономическое партнерство Азербайджана и Турции имеет большой потенциал развития: «Как на вчерашних встречах, так и в ходе сегодняшней встречи обе стороны подтвердили свою заинтересованность в развитии экономических связей. Взаимные инвестирования будут продолжаться и впредь. Потому что эти инвестиции служат благополучию наших народов. Ратификация соглашения о взаимных поездках с удостоверением личности еще больше сблизит наши народы. Несмотря на пандемию, в прошлом году наше сотрудничество в сфере транспорта было успешным» (цитата по АПА).

Minval.az