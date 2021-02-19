Баку и Анкара по итогам 9-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству подписали План действий, направленный на развитие двусторонних отношений, заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

«Протокол (по итогам заседания МПК) и План действий, утвержденные в пятницу между Турцией и Азербайджаном — важные вехи на пути к доведению совместного товарооборота до $15 млрд. План действий содержит 138 пунктов, направленных на развитие двусторонних отношений», — сказал Октай (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, приоритетом для сторон является вопрос восстановления территорий Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, в свою очередь, отметил, что официальный Баку продолжит поддержку позиции братской Турции по всем процессам в регионе. «Сегодня, мы вновь подтвердили нашу решимость в данном вопросе», заверил Асадов.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подчеркнул, что подписание Протокола и Плана действий «внесут вклад в углубление экономических отношений и реализации новых совместных проектов».

Minval.az