Турецкое вооружение, в том числе боевые корабли, беспилотные летательные аппараты, артиллерийские системы и вертолеты, успешно экспортируется и используется в различных странах мира.

Об этом сказал министр Национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что эффективность турецкого вооружения была наглядно продемонстрирована в карабахской войне

«Сегодня наши Вооруженные силы добились и продолжают достигать больших успехов в эксплуатации вооружения и техники местного и национального производства. Высокая эффективность систем вооружения турецкого производства была наглядно продемонстрирована нашими азербайджанскими братьями в борьбе за освобождение своих земель от оккупации», – уточнил Хулуси Акар (цитата по Trend).

Minval.az