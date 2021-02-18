Космическое агентство Турции (TKA) заинтересовано в тесном сотрудничестве с ОАО «Азеркосмос» в сфере космоса.

Как говорится в сообщении ОАО «Азеркосмос», об этом сказал находящийся с визитом в Азербайджане президент TKA Сердар Хусейн Йылдырым в ходе встречи в «Азеркосмосе».

Он подчеркнул и важность обмена опытом в подготовке обеими странами высококвалифицированных кадров, расширении их теоретических знаний и практических навыков.

В ходе встречи было отмечено, что ТКА планирует реализовать стратегические цели Турецкой национальной космической программы, в том числе наладить производство местных космических летательных аппаратов, в 2023 году совершить полет на Луну и 2028 году отправить в космос первого гражданина Турции.

ТКА было создано в декабре 2018 года, объединяет в себе все компании, функционирующие в Турции в сфере космоса.

Minval.az