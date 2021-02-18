«Начинается новый период после восстановления территориальной целостности Азербайджана. Разработана стратегия восстановления освобожденных от оккупации земель».

Об этом сказал премьер-министр Али Асадов на турецко-азербайджанском деловом форуме в Анкаре.

Премьер-министр отметил, что работы уже начаты: «Турецкие компании уже приступили к реализации инфраструктурных проектов. Проект по строительству аэропорта в Физули предусмотривает участие турецких компаний. В целом, мы будем рады видеть наших турецких братьев во всех проектах, предусмотренных в работах по восстановлению» (цитата по АПА).

Minval.az