Сегодня президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган принял делегацию во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым.

Как говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, генеральный прокурор выразил благодарность за гостеприимство и теплый прием, а также благодарность за моральную поддержку, оказанную Турцией в ходе 44-дневной Отечественной войны, передал президенту Турции приветствия президента Ильхама Алиева.

На встрече было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех направлениях, в том числе и в правоохранительной сфере, подчеркнута важность взаимных визитов различного уровня для дальнейшего укрепления наших связей.

Президент Турецкой Республики выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за приветствие и попросил передать его приветствие президенту Азербайджанской Республики.

В рамках визита делегация посетила в Анкаре парк имени Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложила венок к его памятнику и почтила его память.

Minval.az