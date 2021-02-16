Турецкий язык должен стать одним из мировых языков межнационального общения. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия объявленного ЮНЕСКО Года турецкого поэта 13 века Юнуса Эмре.

«По случаю 700-летия со дня смерти Юнуса Эмре мы объявляем кампанию под названием «Турецкий язык — мировой язык», — сказал Эрдоган (цитата по «Анадолу»).

По его словам, кампания будет реализовываться в течение 2021 года посредством проведения 224 мероприятий с участием 18 министерств и ведомств, а также НПО.

В своем выступлении президент Эрдоган особо подчеркнул необходимость защиты, сохранения и развития турецкого языка, поскольку ему угрожает растущий интерес к иностранным языкам.

«Я хотел бы с сожалением отметить, что наш язык оскудевает. К сожалению, значение, придаваемое иностранным языкам, затмевает наш турецкий», -констатировал глава государства.

Турецкий лидер, в частности, обратил внимание на угрозу, которую представляет в этом смысле «культурный империализм».

«Нашим главным фронтом сопротивления культурному империализму будет, прежде всего, защита нашего языка», — заявил президент Эрдоган.

«Родину сначала защищает ее язык, затем — ее армия. Вот почему мы должны крепко оберегать наш турецкий язык»-пояснил он.

«Пока наш язык теряет свое влияние, мы не можем предотвратить ограничение политических и культурных границ нашей цивилизации простыми штрихами на картах», — предупредил президент.

В своей речи президент Эрдоган также напомнил, что решением Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО 700-летие со дня смерти турецкого поэта Юнуса Эмре было включено в список юбилеев и памятных дат ЮНЕСКО на 2021 год.

«За поддержку этого решения мы особенно благодарим представителей Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Узбекистана в ЮНЕСКО», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что в 2021 году будет отмечен ряд важных юбилеев, связанных с историей и культурой Турции.

«В этом году исполняется 100 лет со дня принятия государственного гимна Турции. Также в 2021 году исполняется 700 лет со дня смерти Юнуса Эмре», — сказал Эрдоган.

Minval.az