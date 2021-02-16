Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит Азербайджан.
Визит состоится 18-19 февраля.
Планируется проведение ряда встреч главы МИД Турции с официальными лицами Азербайджана, передает Репорт.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит Азербайджан.
Визит состоится 18-19 февраля.
Планируется проведение ряда встреч главы МИД Турции с официальными лицами Азербайджана, передает Репорт.
Дата: 2021/02/16 15:48
Раздел: Азербайджан, Мир
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