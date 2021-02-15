Азербайджан не только ведет активную борьбу с коронавирусом внутри страны, но и вносит важный вклад в эту сферу на глобальном уровне.

Об этом в ходе конференции «Геополитика пандемии COVID-19 и вакцинации» сказал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что инициативу о созыве специальной сессии Генассамблеи ООН по COVID-19 выдвинул именно президент Ильхам Алиев, и мы очень рады, что эта инициатива была поддержана.

По словам помощника президента, сегодня Азербайджан продолжает оказывать поддержку этой сфере и на глобальном уровне.

Затронув тему вакцинации, Хикмет Гаджиев отметил, что ряд стран, в том числе и Азербайджан, начали проводить вакцинацию.

«В Азербайджане разработана стратегия вакцинации, и на начальном этапе проводится вакцинация людей из группы риска. При этом учитывается мировой опыт.

Однако некоторые богатые страны закупают вдвое больше вакцин, чем требуется.

К сожалению, такие шаги ограничивают возможности бедных стран в закупке вакцины. Необходимо обеспечить доступ к препарату и для небогатых государств. Мы можем преодолеть это бедствие, укрепив сотрудничество между всеми странами ООН», – сказал Хикмет Гаджиев (цитата по Trend).

Minval.az