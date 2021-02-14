Горячие источники Кельбаджара — местное название «Исти су» — с древних времен были лучшим местом для отдыха миллионов людей. В советское время регион был одним из самых популярных санаториев с множеством различных источников горячей воды.

Вся территория за 28 лет оккупации армянскими войсками была опустошена.

Красота гор и природных богатств захватывает дух.

Об этом в соцсети «Инстаграм» написал известный французский фотограф иранского происхождения Реза Дегати, проиллюстрировав свои слова соответствующими фотографиями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от REZA (@rezaphotography)

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