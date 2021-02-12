Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил турецкого коллегу Мевлуда Чавушоглу с освобождением моряков, взятых в заложники нигерийскими морскими пиратами. Об этом Байрамов написал на своей странице в Twitter.

«Нас очень обрадовала новость об освобождении 15 турецких граждан, подвергшихся нападению морских пиратов и взятых в плен. Сердечно поздравляю наших турецких братьев и их семьи, а также моего брата Мевлуда Чавушоглу, который внес особый вклад в освобождение моряков», — говорится в сообщении.

Minval.az