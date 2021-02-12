В Азербайджан временно запрещено импортировать живую птицу и продукты птицеводства из регионов Чехии и Германии.

Как говорится в сообщении Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана, в Среднечешском крае Чехии и федеральной земле Бранденбург Германии выявлено высокопатогенное заболевание «птичий грипп».

В связи с этим, с учетом принципа зонирования в соответствии с «Кодексом здоровья наземных животных» МЭБ (Международное эпизоотическое бюро) было введено временное ограничение на импорт в Азербайджан всех видов живых птиц и продуктов птицеводства из Среднечешского края Чехии и федеральной земли Бранденбург Германии.

В то же время, в целях усиления контрольных мер по поводу проведения необходимых действий в связи с прибывающими, а также проходящими транзитом через Азербайджан транспортными средствами из Чехии и Германии, в Государственный таможенный комитет направлено соответствующее обращение.

Minval.az