Иран приветствует усилия России по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, но угрозы в регионе по-прежнему сохраняются.

Об этом заявил во вторник председатель Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф, выступая в Дипломатической академии МИД России.

«Продолжение этого конфликта могло бы создать вопросы безопасности на северных границах Ирана. Мы довольны тем, что Россия прикладывала усилия для того, чтобы положить конец этой войне как можно скорее. Но мне кажется, что есть спящие угрозы в этом регионе. Я имею в виду, надо препятствовать присутствию террористических сил в этом регионе», — сказал он (цитата по ТАСС).

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