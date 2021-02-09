Открытие транспортных и коммуникационных линий в регионе, а также прокладка нового транспортного коридора в соответствии с трехсторонними заявлениями будут способствовать прогрессу в регионе и нормализации отношений между людьми.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время встречи с государственным министром Великобритании по вопросам европейского соседства и Америки Венди Мортон.

Министр отметил, что негативная риторика, демонстрируемая некоторыми людьми в Армении, вовсе не служит нормализации отношений, а направлена на углубление межнациональной вражды.

Дж.Байрамов подчеркнул, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в рамках международных границ, обеспечил выполнение резолюций СБ ООН. Он добавил, что новая реальность должна быть принята всеми: «Любой визит на территорию Азербайджана без разрешения официального Баку носит незаконный характер и в связи с этим принимаются соответствующие меры».

Minval.az