Ученые в Южно-Африканской Республике обнаружили новую разновидность вируса SARS-COV-2, которая распространяется быстрее, чем ранее зафиксированные мутации. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил глава Минздрава ЮАР Звели Мхизе в Twitter.

«Мы организовали брифинг сегодня, чтобы объявить, что наши генетики здесь, в Южной Африке, обнаружили разновидность вируса SARS-COV-2, пока названную 501.V2», — указано в сообщении.

По словам министра, тип 501.V2 преобладает во время второй волны распространения коронавируса в стране, а также приводит к более частому, по сравнению с первой волной, тяжелому течению COVID-19 среди молодых людей без сопутствующих заболеваний.

По последним данным, в ЮАР подтверждено более 890 тысяч случаев коронавируса, из них свыше 24 тысяч закончились смертью.

Minval.az