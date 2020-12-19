Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия входит в список врагов Америки. Об этом он сказал в ходе радиошоу Марка Левина, передает РИА Новости.

«Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: есть много тех, кто хочет подорвать наш образ жизни, нашу республику, основные демократические принципы. Россия определенно входит в этот список», — сказал он. При этом он отметил, что более важной, «экзистенциальной» угрозой для США он считает Китай.

Агентство отмечает, что обычно американские официальные лица называют Россию противником, но не врагом.

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