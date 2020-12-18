Федеральное собрание (парламент) Швейцарии 18 декабря одобрило законопроект, легализирующий в конфедерации однополые браки. Об этом сообщается на сайте парламента.

Отмечается, что в Национальном совете (нижняя палата парламента) закон поддержали 136 депутатов, 48 высказались против, 9 вовсе воздержались голосовать. В Совете кантонов (верхняя палата парламента) инициативу поддержали 24 депутата, отказались поддерживать 11, семеро воздержались.

Теперь в стране будут разрешены однополые браки. Женским парам также предоставляется доступ к банкам спермы.

Против данного закона выступает ультраконсервативная христианская партия Федерально-демократический союз Швейцарии, которая ранее намеревалась провести референдум по вопросу однополых браков.

Minval.az