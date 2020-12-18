Анкара решительно осуждает арест сотрудника генконсульства Турции на Родосе Себахаттина Байрама по обвинению в шпионаже. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

«Секретарь по договору в генконсульстве Турции на Родосе, гражданин Греции Себахаттин Байрам был арестован по обвинению в шпионаже под предлогом осуществления некой фотосъемки судов. Решительно осуждаем действия греческой стороны, нарушающие нормы международного права, в том числе требования Венской конвенции о консульских сношениях», — говорится в тексте заявления.

Во внешнеполитическом ведомстве Турции привлекли внимание и к факту грубого нарушения положений Европейской конвенции о защите прав человека, которая предусматривает и право на уважение частной жизни.

Касаясь позиции греческих СМИ по данному вопросу, в МИД Турции указали, что новостной контент в Греции всецело игнорировал принцип презумпции невиновности.

«Публикации с нападками в адрес сотрудника турецкой дипмиссии, членов его семьи, сотрудников дипмиссий Турции в Греции вызывают глубокое беспокойство. Сами по себе следственные мероприятия подобного характера, безусловно, отвечают интересам кругов, стремящихся углубить напряженность в отношениях Анкары и Афин. Турция предприняла ряд шагов на уровне соответствующих органов Греции, в том числе по вопросу защиты прав сотрудника дипмиссии», — приводит «Анадолу» текст документа.

Minval.az