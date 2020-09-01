Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО, вновь высказался по карабахской тематике. Министр иностранных дел России, отметив, что он накануне общался с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном, заявил: «есть ощущение», что Армения и Азербайджан заинтересованы в том, чтобы ситуация с нагорно-карабахским конфликтом нормализовалась, и «возобновились встречи, которые представители сопредседателей [Минской группы ОБСЕ] организуют в регионе», и что «будет большой ошибкой» отказаться от уже наработанных в ходе переговоров документов и пытаться запустить некий «план В». Словом, говорил ровно то, что должен был говорить в подобной ситуации глава МИДа страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Только вот звучали эти дипломатичные фразы в то время, когда статус России как объективного и непредвзятого посредника оказался под серьезной угрозой — и это еще очень мягко сказано. Скандал с очередными поставками в Армению российского оружия, для чего понадобилось совершить 9 рейсов военно-транспортных самолетов в дни боев в Товузе и сразу же после них, вызвал в Азербайджане понятный резонанс и обеспокоенность. Более того, обсуждение этой темы уже де-факто вышло за пределы азербайджанской аудитории. Одним из первых обширный репортаж подготовил турецкий телеканал TRT World — он уже подробно освещался в СМИ.

А теперь портал EURACTIV Media публикует статью (https://www.euractiv.com/section/azerbaijan/opinion/russian-military-shipments-to-armenia-a-dangerous-escalation/?fbclid=IwAR3A_rTVQDQZ_CImbsUqeDmY9dClv4N1cfaa8SVA5sEbQuswXo-91soNd7g) видного азербайджанского эксперта Эсмиры Джафаровой под красноречивым заголовком: «Поставки российских военных в Армению — опасная эскалация?» Вопрос поставлен жестко: «Отказалась ли Россия от роли беспристрастного посредника в армяно-азербайджанском конфликте?»

В статье подробно рассматривается устроенная Арменией на Товузском направлении вооруженная провокация, с помощью которой Армения пыталась и втянуть конфликт ОДКБ, и ударить по азербайджанским трубопроводам, и отвлечь внимание собственных граждан от внутренних проблем.

Отмечается и другое: Азербайджан, несмотря на внешнюю тишину, ждет от Армении новых провокаций. Тревогу вызывает активизация со стороны Армении разведывательной и диверсионной деятельности — а это и попавший в плен командир армянской диверсионной группы Гургин Альберян, и несколько тактических армянских БПЛА, сбитых во время полетов над азербайджанскими позициями.

Но самое главное, отмечается: «Однако масла в огонь в этой мрачной и потенциально взрывоопасной картине подливают новости о роли, которую играет в вооружении Армении Российская Федерация — один из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, на которую возложено посредничество в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта». Здесь подробно рассказывается, что в июле, как только утихли бои между Арменией и Азербайджаном, появились сообщения, что из России в Армению было совершено девять рейсов военно-транспортных самолетов Ил-76 по маршруту Ростов-Минеральные Воды-Актау-Туркменбаши-Новшехр-Решт-Мегри-Ереван и обратно, которые доставили в Армению в общей сложности более 510 тонн военных грузов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность в связи с активизацией поставок военной техники из России в Армению на фоне июльских столкновений. Объяснение министра обороны России Сергеем Шойгу версия, что таким путем поставлялись стройматериалы на расположенную в Армении российскую базу, как указывается, «не убедило скептиков» и приводятся слова советника президента Ильхама Алиева по внешней политике Хикмета Гаджиева: «Из России в Армению поставляются военные грузы, и это серьезно беспокоит азербайджанскую общественность. Хотелось бы услышать больше объяснений по поводу этих поставок. Во время нападения на Товуз в июле Армения еще раз продемонстрировала приверженность своей экспансионистской и оккупационной политике. Нас не удовлетворил ответ, что эти грузы содержали строительные материалы. Очевидно, строительные материалы могли быть доставлены и другими способами». Также указывается, что между Россией и Арменией существует стратегическое военное партнерство, на территории этой страны расположены 102-я военная база (в Гюмри) и 3624-я авиабаза.

Как отмечает европейский портал, «неоднократные бесплатные поставки военной техники из Российской Федерации в Армению на протяжении многих лет наряду с недавней поставкой новейших ракет «Искандер» могут бросить тень на роль России как объективного и непредвзятого посредника в затянувшемся конфликте между Арменией и Азербайджаном». В статье также проводится мнение азербайджанских экспертов, что Армения не смогла бы продолжать оккупацию азербайджанских территорий без многолетней военной поддержки Москвы, у которой здесь есть свои мотивы: вооружая Армению против Азербайджана, Россия намерена усилить свой контроль над Южным Кавказом, не допускать в регион Турцию и держать «на коротком поводке» и Азербайджан, и Россию.

В завершение указывается, что «история армяно-азербайджанского конфликта засвидетельствовала множество успешных добрых дел со стороны Российской Федерации, в том числе соглашение о прекращении огня в 1994 году и прекращение Четырехдневной войны в апреле 2016 года, при посредничестве Москвы», отмечается активная роль РФ как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и выражается надежда, что «эти сомнительные и тревожные события, связанные с российскими военными поставками в Армению, вскоре будут прояснены, поскольку никто не хочет предполагать, что Российская Федерация решила отказаться от своей роли беспристрастного посредника в армяно-азербайджанском конфликте в пользу потворства провокациям Армении».

Еще более жесткие оценки высказывает The USA Tribune в своей статье «Россия повысила ставки в армяно-азербайджанском конфликте» (https://theusatribune.com/2020/08/russia-ups-the-ante-in-armenia-azerbaijan-conflict/?fbclid=IwAR2rKEOE3QBNEmEYsSGvfrWIIb-3HEs7hu5ZiQXxoqxGaC4BameUvxO_2xE), упомянув о серии полетов российских Ил-76 из России в Армению через воздушное пространство Казахстана, Туркменистана и Ирана в обход прямого маршрута над Грузией, отмечает «жаркое лето» на Арбатской площади в Москве, где расположено министерство обороны России, и указывает, что Россия потерпела весьма болезненные поражения в Сирии и Ливии, подчеркивая, что «одной из региональных держав, кто смог лишить Россию ее успехов в Средиземноморском регионе, является Турция». Также указывается, что «в Европе Россия продолжает терять свои позиции на энергетическом рынке», причем с турецкого рынка ее вытесняет Азербайджан. «Эти политические поражения и потери на энергетических рынках вызвали серьезную обеспокоенность Кремля. Чтобы отреагировать на растущий кризис изнутри и прервать поток углеводородов на Запад, Россия использовала то, что всегда делала лучше всего — разжигание конфликта и дестабилизацию региона, в котором так или иначе участвует Турция и где пролегают трубопроводы, доставляющие на Запад энергоносители — нефть и газ», — продолжает издание, прямо обвинив Россию в том, что она, используя своего «регионального союзника — Армению», поощряла армянские удары по позициям Азербайджана в Товузе, недалеко от основных нефте- и газопроводов, автомагистрали и железной дороги, соединяющих Запад и Восток. «Хотя участие России в этих боевых действиях не является официальным, все косвенные доказательства указывают на Москву», — указывают эксперты, упоминая прежде всего то, что «Россия систематически поставляла Армении бесплатную военную технику для закрепления территориальных завоеваний Еревана на оккупированных территориях Азербайджана».

Напомнив и подаренное Армении оружие на миллиард долларов, и предоставленные ей «Искандеры», котлы могут достать до нефтегазовой инфраструктуры в Каспийском море, американские эксперты отмечают: «Неудивительно, что руководство Армении постоянно угрожает нанести удар по энергетической инфраструктуре Азербайджана в случае возобновления боевых действий». Также указывается, что в Армении находится 102-я военная база России в Гюмри и 3624-я авиабаза в аэропорту Эребуни в Ереване, а синхронно с недавними боями в Тонусе Россия проводила с Арменией совместные учения, «послав тем самым ясный сигнал Баку». Упоминаются в статье и беспрецедентные по своим масштабам совместные учения Азербайджана и Турции. А также то обстоятельство, что российские самолеты возили «стройматериалы» и в сирийскую Латакию. Из чего делается вывод: «Чем более непредсказуемой кажется Россия, тем более осторожными должны быть все в регионе». Практически открыто констатируя тот факт, что агрессия Армении и то, в каких целях эту агрессию использует Москва, открыто ей потворствуя — это уже не только проблема Азербайджана. А значит, в ближайшее время против тандема «форпост и его хозяин» могут выступить не только Азербайджан и Турция.

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