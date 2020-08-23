Ложные финалы или, как их еще называют, фальшивые концовки, наиболее часто встречаются в музыке, когда у слушателей возникают ощущения, что композиция затянулась, и уже играются заключительные аккорды. Наступают мимолетные паузы, и потом тема снова играется. Следом, как говорят композиторы, тоника снова прыгает в доминанту.

Происходит подобный обманчивый эффект по прихоти композитора в угоду меломанам, которым нравится нестандартная авторская стилистика.

Встречается такое не только в музыке, атрибуты ложных финалов имеют место в литературе, кино, а также и в большой политике. С помощью обманчивых движений к апогею в профессиональной политике не только маневрируют, но еще и изводят спаррингов.

Но мир политики и дипломатии это не сфера музыкального искусства, где от ложных перепадов такта пытливые ценители получают массу удовольствия.

В плоскости судьбоносных процессов заинтересованные стороны в ответ на ложные маневры зачастую отвечают хлестко и беспощадно, подводя дело до долгожданного финала.

Аналогия напросилась в свете начала работы армянской дипломатической миссии в Израиле, где у истоков дебюта встал профессиональный музыкант Армен Смбатян, тот самый, который десять лет проработал послом Армении в России. Хоть он и не карьерный дипломат, но опыт в политике приобрел. Является одним из инициаторов проекта диалога между представителями интеллигенции Азербайджана и Армении.

В своем первом интервью израильским СМИ (İTON.TV) поведал о контактах с послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюльоглы, у которых нашлись точки соприкосновения в контексте урегулирования межгосударственного конфликта.

Однако феномен ложных финалов вспомнился вовсе не потому, что армянский посол профессиональный музыкант. Политика, которую проводит его страна по милости политического истеблишмента, заигралась с практикой ложных замахов. Имитационная практика стала для нее квинтэссенцией разыгрываемой партии.

Преобладание в исполнении фальшивых пассажей настолько переросло в тренд, что от какофонии режет в ушах, и попытки выдать ястребов за голубей не удаются даже пацифистам.

В беседе с израильскими журналистами А. Смбатян, как и подобает представителю страны-агрессора, попытался подвести оправдательную базу под политику Еревана, который реализует себя через имитационную практику, системно разрушая не только хрупкую конфигурацию политического процесса, но региональный мир.

Было ожидаемо, что вопрос поставок израильских вооружений Азербайджану обязательно найдет озвучку в телевизионном формате. Так оно и случилось.

Часть беседы с привязкой к недавнему интервью министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна израильской газете Jerusalem Post, можно сказать, была использована послом в представлении роли своей страны в качестве фактора высокой цивилизации. Но, как бы не так.

По определению посла, торговля оружием, которой-де увлекся Баку и которому в этом потакает Тель-Авив, не может найти оправданий. Не потому ли, что армянский посланец тщательно обходил стороной тему оккупации, за которой стоит Ереван, строго заточенный на эскалацию и варварство?!

Никто не может оспорить очевидную истину, согласно которой оружейный бизнес в своей сути смертоносный. Но он имеет право на жизнь, пока есть в мире беспокойные, бесноватые страны, строго заточенные на минирование поля межгосударственных отношений.

В попытках найти оправдание сентенциям главы внешнеполитического ведомства Армении о чудовищности и недопустимости использования новых вооружений против мирного населения, А.Смбатяна круто занесло. Он не только не вспомнил о фактах хладнокровных убийств армянскими снайперами и артиллеристами азербайджанских трактористов, бабушки и внучки, тружеников приграничных полей, а выдал свою страну за жертву конфликта, тогда как израильское общество прекрасно осведомлено о сути происходящих в Южном Кавказе процессов.

Возможно, он прав в том, что дипломатия являет собой высшее проявление культуры, призванной укреплять веру людей в доброе и вечное, однако даже такой пацифист, как А.Смбатян, не в состоянии осуществить тонкое украшательство, обратить армянские легенды о цивилизованности в реалистичную категорию.

Завышать потенциал дипломатии миротворчества могут только представители стран с внятной и абсолютно предсказуемой политикой. Армения под этот ранжир никак не подходит.

Участие в беседе диванного политолога Алексанра Цинкера, штатного лоббиста Еревана, не помогло вылепить из образа агрессора благообразный силуэт. Ни в контексте беседы о роли в истории бандита Гарегина Нжде, где говорилось о борьбе фашистского приспешника, будто бы защищавшего армянский народ, ни в теме блокады, на которую будто бы обрекли бедную и несчастную Армению злые Азербайджан и Турция.

Кому сегодня неведомы причины, повлекшие за собой изоляцию Еревана, который свалился в пучину государственного террора?! Где это видано, чтобы преступника жаловали его же жертвы? Неужели есть примеры, когда осуществившему разбой фигуранту предоставляют поле действия сами пострадавшие, чтобы он продолжал творить зло?!

Не обошлось в беседе нового посла без сюрпризов об историческом родстве двух культур – еврейской и армянской, которые-де имеют много общего и питаются друг от друга.

Оказывается, в Армении до сих пор на государственном уровне охраняется еврейское кладбище тринадцатого века. Насколько это соответствует истине и насколько армяне чутки к чужой боли и памяти, говорят многочисленные факты вандализма, сотворенные на древних азербайджанских погостах, что стерты с лица земли.

Если и древние еврейские захоронения уцелели, то произошло это благодаря тому, что они расположены на исторических азербайджанских землях. Видать, до них вандалы и богохульники еще доберутся, ведь рядом с «армянскими древними и уникальными» отметинами прошлого ничего чужеродного не должно быть.

Видеть большие возможности в хаосе, который сеет Ереван в регионе, демонстрируя признаки политической и социально-экономической безответственности, может только дипломатия фальши и словословия, которую попытался представить израильской аудитории первый посол Армении в ближневосточной стране.

От нее проку быть не может, ибо она продолжает практику утраты нравственных ориентиров. И потом, сколько бы ложных финалов не наяривал Ереван, конец истории дикости близок. Веревке не вечно виться.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az