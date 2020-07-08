Тысячи жителей Белграда вечером 7 июля устроили стихийную акцию протеста после того, как президент Сербии Александр Вучич объявил о введении комендантского часа, чтобы помешать распространению коронавируса.

Как сообщает Reuters, около 22 часов небольшая группа протестующих ворвалась в здание парламента Сербии, но затем была оттеснена полицейскими. Протестующие возле парламента требовали отставки Вучича. Для разгона собравшихся полиция использовала слезоточивый газ.

В ходе протестов пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов, сообщил директор полиции Белграда Владимир Ребич. Задержаны 23 человека, в том числе предполагаемый организатор штурма парламента.

По плану властей Сербии, жителям страны запретят покидать свои дома с 18 часов пятницы до 5 утра понедельника.

В семимиллионной Сербии по состоянию на 7 июля коронавирус выявили у 16168 человек, 330 из них умерли. За последние сутки в стране зарегистрировали 299 новых случаев заражения и 13 смертей.

Minval.az