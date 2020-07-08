Тысячи жителей Белграда вечером 7 июля устроили стихийную акцию протеста после того, как президент Сербии Александр Вучич объявил о введении комендантского часа, чтобы помешать распространению коронавируса.

More than thousand people gathered in central Belgrade, blocking the streets, after Serbian president Vucic announced lock-down for the upcoming weekend due to the increased number of #COVID19 cases. Background: https://t.co/u8Zh3SrDPJ pic.twitter.com/r2V6wizClW — Balkan Insight (@BalkanInsight) July 7, 2020

Как сообщает Reuters, около 22 часов небольшая группа протестующих ворвалась в здание парламента Сербии, но затем была оттеснена полицейскими. Протестующие возле парламента требовали отставки Вучича. Для разгона собравшихся полиция использовала слезоточивый газ.

В ходе протестов пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов, сообщил директор полиции Белграда Владимир Ребич. Задержаны 23 человека, в том числе предполагаемый организатор штурма парламента.

По плану властей Сербии, жителям страны запретят покидать свои дома с 18 часов пятницы до 5 утра понедельника.

В семимиллионной Сербии по состоянию на 7 июля коронавирус выявили у 16168 человек, 330 из них умерли. За последние сутки в стране зарегистрировали 299 новых случаев заражения и 13 смертей.

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