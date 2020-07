Тысячи жителей Белграда вечером 7 июля устроили стихийную акцию протеста после того, как президент Сербии Александр Вучич объявил о введении комендантского часа, чтобы помешать распространению коронавируса.

More than thousand people gathered in central Belgrade, blocking the streets, after Serbian president Vucic announced lock-down for the upcoming weekend due to the increased number of #COVID19 cases.

